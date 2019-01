Anzeige

Bittere Pille für den TSV Deizisau: In einem packenden Halbfinale musste sich der Württembergligist mit 15:16 gegen den Ligakonkurrenten TSV Wolfschlugen geschlagen geben. Die Deizisauer fanden gut in die Partie, führten schnell mit 2:0 und 4:1. Doch Wolfschlugen schlug zurück, Patrick Bauer verkürzte kurz vor der Pause auf 6:7. Nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe: Deizisau legte immer wieder vor, kassierte jedoch Mal für Mal den schnellen Ausgleichstreffer. Am Ende zog Wolfschlugen an und setzte sich mit drei Toren ab, eine Minute vor Schluss stand ein 13:16 auf der Anteigetafel. Deizisau verkürzte zwar noch, doch zum Sieg reichte es nicht mehr. "Das waren zwei gute Württembergligisten, alle haben toll gefightet", analysierte Wolfschlugens Coach Veit Wager. Nun schaut er gespannt auf das Finale gegen den Turnierfavoriten TSV Neuhausen: "Wir freuen uns auf das Spiel, wir können absolut befreit aufspielen."