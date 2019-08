Der VfB Oberesslingen/Zell hat sich auch im Halbfinale gegen ein höherklassiges Team durchgesetzt. Gegen den Bezirksligisten FV Neuhausen war kein Klassenunterschied zu erkennen, die Entscheidung fiel dann im Elfmeterschießen. Neuhausens Kapitän Josip Colic scheiterte gleich beim ersten Schuss am Gehäuse und der VfBO zeigte seinerseits keine Nerven. "Jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt wollen wir auch nach dem Pott greifen", sagte Avdo Smajic, der Trainer des VfBO, selbstbewusst. In der 12. Minute war Georgios Kaligannidis zur Stelle und verwandelte einen Flachpass quer durch den Strafraum zum 1:0 für Neuhausen. Nur eine Minute später legte Emre Özcan den Balll quer und Ibrahima Sane schob mühelos zum 1:1 ein. Beide Mannschaften hatten noch Chancen. Die aussichtreichsten wurden in der Schlussphase vergeben. Neuhausens Covic setzte den Ball an die Latte (44.) und Francesco Gianotti schoss nach einem Solo knapp daneben (45.). "Man hat die hohe Balastung gemerkt. Und wenn man dann ein paar Prozent zu wenig zeigt, wird es ein Spiel auf Augenhöhe", sagte Neuhausens Trainer Erol Türkoglu.