Besser hätte sich Gastgeber VfB Oberesslingen/Zell den Auftakt in den EZ-Pokal nicht vorstellen können. Im Duell mit dem TSV Berkheim setzte sich die Elf von Trainer Avdo Smajic klar mit 5:2 (1:0) durch. Patrik Leovac brachte den VfBO per direkt verwandeltem Freistoß in der 12. Minute in Führung, mit 1:0 ging es in die Pause. Danach dominierte der Gastgeber nach Belieben - Alican Satsu, Vojislav Jovanovic, Onur May und Francesco Giannotti erhöhten auf 5:0. Anschließend betrieben die Berkheimer Ergebniskosmetik. Sercan Avci traf für den TSV per Elfmeter beziehungsweise indirektem Freistoß doppelt. Das 5:2 bedeutete schließlich auch den Endstand. "Wir haben nach der hohen Führung zwar nachgelassen, doch mit dem Auftakt können wir auf jeden Fall zufrieden sein", resümierte VfBO-Trainer Avdo Smajic.