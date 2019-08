Im Finale des 41. EZ-Pokals gab es nach 50 Minuten keinen Sieger. So mussten der VfB Oberesslingen/Zell und der FC Esslingen nach dem 1:1 in die Verlängerung. Auch die brachte keine Entscheidung. Nach einem spannenden Elfmeterschießen setzte sich der VfBO mit 6:5 durch. Marc-Anthony Hermle scheitert an VfBO-Torhüter Marcel Smajic. "Unglaublich, ich bin absolut glücklich. Als ich mit der Hand dran war, wusste ich, das ist es", sagte Smajic. Zuvor trafen Onur May, Patrik Leovac, Francesco Gianotti, Denis Leovac, Alican Satsu (VfBO), Talha Kavak, Dzemal Kuljic, Georgios Natsis und David Srsa (FCE).

Für beide Teams war es ein langes und kräftezehrendes Turnier. Das machte sich am geringen Tempo bemerkbar. In Hälfte eins gab es kaum Torchancen. In der 41. Minute flankte dann Ibrahima Sane von der rechten Seite in den FCE-Strafraum, Francesco Gianotti scheiterte zwar an Torhüter Dominik Eitel, aber David Baiers Nachschuss zappelte zur 1:0-Führung für den VfBO im Netz (41.). Nur zwei Minuten später war alles wieder offen. Georgios Natsis traf vom Punkt zum 1:1.

"Wir haben ein gutes Turnier gespielt. Wenn es am Ende an einem Elfmeter scheitert, kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen", sagte FCE-Trainer Mario Palomba und fügte fair hinzu: "Für die Geschichte des Turniers ist es auch schön, dass der VfBO als Ausrichter gewonnen hat."