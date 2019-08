Der FV Plochingen machte von Beginn an mehr Druck, hatte auch mehr Chancen, allerdings war es dann der TV Nellingen, der durch Top-Torjäger Yasin Konyali zum ersten Mal erfolgreich war (12. Minute). Dieser traf erneut in der 20. Minute. In der 43. Minute erhöhte Matthias Reitzle zum 3:0 per Foulelfmeter. Ebenfalls per Strafstoß traf Lukas Werner zum Ehrentreffer für die Plochinger. Der TV Nellingen ist damit Gruppensieger und trifft im Viertelfinale am Samstag um 10 Uhr auf den Bezirksligakonkurrenten FV Neuhausen. "Irgendwie haben sie Lust auf Fußballspielen und das führt dann zu so vielen Toren", sagte TVN-Trainer Klaus Schipke über die treffsichere Mannschaft. "Wir haben keinen Hehl draus gemacht: Wir wollen das Turnier gewinnen. Mit Neuhausen kommt ein harter Konkurrent, gegen den wir uns in der Liga schwer tun, aber vielleicht schlagen wir die Neuhausener ja im EZ-Pokal."