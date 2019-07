In der ersten Viertelstunde tat sich nicht viel im Duell zwischen dem frisch in die Kreisliga A aufgestiegenen SC Altbach und dem etablierten Bezirksligisten TV Nellingen. Dann aber traf Yasin Konyali in der 19. Minute zur Führung für die Nellinger - und das Spiel nahm an Fahrt auf. Nach dem Seitenwechsel war es wieder Konyali, der mit einem Distanzschuss aus 20 Metern erneut für den favorisierten Bezirksligisten traf (28.). Die Partie war weiter hart umkämpft, mit mehr Chancen auf Seiten der Nellinger. Fast wäre noch das dritte Tor für den TVN gefallen: Tobias Dieter köpfte aber nur an die Querlatte. Damit gewinnt der siebenfache Turniersieger des EZ-Pokals sein Auftaktspiel mit 2:0.