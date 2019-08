Klare Sache: Gegen den frisch in die Landesliga aufgestiegenen TSV Köngen hatte der TSV RSK Esslingen aus der Kreisliga A keine Chance, die Esslinger waren in allen Belangen unterlegen. Die Köngener starteten von Beginn an druckvoll, der Zug aufs Esslinger Tor war sofort da. Michael Rüttinger traf in der 10. Minute per Kopfball für den Landesligisten, in der 22. Minute hatte er die Chance auf 2:0 zu erhöhen, als er zu einem Handelfmeter antrat. Allerdings hielt Esslingens Keeper Max Nordmann sein Team im Spiel. Noch - denn dann musste der Torhüter im Spielverlauf mehrmals hinter sich greifen: Kurz vor dem Seitenwechsel traf Julien Rieker zum 2:0, in der 40. Minute köpfte der für Rüttinger eingewechselte Baran Ates zum 3:0 ins Tor. Matthias Werner erhöhte zum 4:0 (45.) und erneut Ates traf kurz vor dem Schlusspfiff zum 5:0.