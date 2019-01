Anzeige

In einem lang umkämpften Spiel setzte sich die HSG Ebersbach/Bünzwangen gegen den Bezirksligakonkurrenten TSV Grabenstetten durch. Nach drei Minuten stand es bereits 2:2, doch in der Folge stockte der Spielfluss auf beiden Seiten. Noch vor der Halbzeit erspielte sich die HSG dann aber den ersten Drei-Tore-Vorsprung. Doch nach dem Seitenwechsel steigerte sich der TSV und glich zum 8:8 aus. Von da an war es eine sehr enge Angelegenheit. Allerdings hatte die HSG dann in den entscheidenden Momenten die Nase vorn. Maßgeblich beteiligt daran war Kreisläufer Moritz Schwind, der neben seiner Einhundertprozent-Quote vom Siebenmeter Strich immer wieder gekonnt von seinen Mitspielern in Szene gesetzt wurde. "Wir freuen uns, dass die Missmatch-Situationen mit Moritz so erfolgreich waren", sagte HSG-Coach Michael Abele zufrieden, "schließlich hatten wir das erst einmal trainiert".