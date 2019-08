Die SG Eintracht Sirnau hat ihre Chancen auf den Viertelfinal-Einzug am Leben erhalten: Die Mannschaft von Trainer Gaetano Intemperante schlug den Landesligisten TSV Köngen mit 3:2 (0:1). "Das war ein verdienter Erfolg für uns. Die Jungs haben das wirklich gut gemacht", lobte Intemperante die Mannschaft. Köngen war durch Baran Ates in Führung gegangen, doch Marcus Epple traf per Schlenzer für Sirnau zum Ausgleich. Nico Riccio knipste zwar noch zur erneuten Führung des Landesligisten, doch Dennis Hauck und Nico Zito sorgten für den Sieg der Sirnauer. Auf Seiten der Köngener musste Trainer Daniel Rieker höchstpersönlich ins Tor, da die TSV-Keeper entweder verletzt, verhindert oder gesperrt waren.