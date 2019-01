Anzeige

Am Ende hat sich der Favorit doch durchgesetzt: Die HSG Ebersbach/Bünzwangen mühte sich gegen die SG Esslingen zu einem knappen 15:14 (7:7)-Sieg. "Wir haben uns unglaublich schlecht präsentiert und die SG hat das gut gemacht. Jetzt sind wir einfach froh, gewonnen zu haben", sagte HSG-Coach Michael Abele. In der Partie zwischen dem Bezirksligisten und dem Team aus der Kreisliga A war kein Klassenunterschied zu erkennen. Vor allem, weil die Esslinger konsequent verteidigten und in Benedikt Schrade einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten hatten. Der Torhüter vereitelte etliche freie Würfe der HSG, darunter drei Siebenmeter (2., 26., 28.). Dennoch reichte es nicht zur Überraschung. Ebersbach/Bünzwangen stellte in Durchgang zwei auf eine 5-1-Deckung um, die die Esslinger vor Probleme stellte. Zudem leistete sich die SG zu viele einfache Fehler. "Die Jungs sind an ihre Leistungsgrenze gegangen", lobte Esslingens Trainer Erwin Kreiter dennoch.