In einer zähen Partie hat sich der Favorit TSV RSK Esslingen letztlich mit 1:0 gegen den SV Mettingen durchgesetzt. Aus spitzem Winkel erzielte Dominik Sauter den Siegtreffer (39.). Die Mettinger standen tief und hatten selbst kaum Aktionen nach vorne. "Wir waren vor allem in der ersten Hälfte zu langsam und nicht zielstrebig genug", bemängelte Co-Spielertrainer Lukas Schnee. Ob der knappe Sieg zum Weiterkommen reicht, kommt nun auf die Partie zwischen der SG Eintracht Sirnau und dem SV Mettingen an, die gestern Abend abgebrochen wurde und ab 20 Uhr zu Ende gespielt wird.