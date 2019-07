Ein Zweiklassenunterschied war in der Partie zwischen dem FV Plochingen und dem TB Ruit nicht zu erkennen. Stattdessen mühte sich der Bezirksliga-Aufsteiger Plochingen sehr und die Ruiter hatten in Durchgang eins sogar ein Chancenplus - zu mehr als einem Punkt reichte es für den Kreisliga-B-Ligisten dann aber doch nicht. "60 oder 70 Prozent reichen auch gegen einen B-Ligisten nicht. Wir können froh sein, dass wir nicht verloren haben", haderte Plochingens Abteilungsleiter Darko Cvijanovic und hofft nun auf eine deutliche Steigerung in den kommenen Turniertagen. TBR-Coach Matthias Schober war sehr zufrieden: "Auch in den nächsten beiden Spielen wollen wir uns so teuer wie möglich verkaufen."