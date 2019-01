Anzeige

Die HSG Osftildern hat gegen den ambitionierten Landesligisten TV Reichenbach schnell für klare Verhältnisse gesorgt und einen 21:14 (12:4)-Sieg gefeiert. Bereits nach sechs Minuten führten die Ostfilderner mit 6:1 und setzten die Reichenbacher mächtig unter Druck. "Unser Hauptproblem war die Körperlichkeit. Damit sind wir nicht zurecht gekommen", analysierte TVR-Coach Volker Haiser. Zudem fehlte Reichenbach auch das nötige Quäntchen Glück: Erst scheiterte Chauncey Strohmaier von der Linie - er traf nur die Latte (3.). Dann traf Heiko Glatzel den Pfosten (6.) per Siebenmeter. Mit zunehmender Spieldauer fand Reichenbachs Abwehr immer besseren Zugriff auf den HSG-Angriff und kassierte in Durchgang zwei dann auch nur noch neun Tore. Mit den letzten 20 Minuten war Haiser jedenfalls zufrieden: "Das war okay."