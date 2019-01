Anzeige

In der Partie, in der es sportlich um nichts mehr ging, sah es zunächst nach einer klaren Angelegenheit aus. Der TSV Deizisau ging gegen den TV Reichenbach schnell mit 5:1 in Führung (6.). Doch die Reichenbacher zeigten einen couragierten Auftritt und kämpften sich ins Spiel. So wurde es am Ende spannender, als es den Deizisauern lieb war. Beim 12:13 (26.) war der TVR dran und hatte beim Stand von 14:15 (28.) die Chance zum Ausgleich. Deizisau vergab drei Möglichkeiten, die Reichenbacher zeigten ihrerseits aber auch Nerven. Es war noch eine Minute zu spielen und der TVR in Ballbesitz: Deizisaus Jaric Baumann erkämpfte sich den Ball und traf zum 16:14-Endstand (30.). Dennis Prinz vom TSV-Management, der den verhinderten Coach Olaf Steinke vertrat, haderte mit dem Auftritt: "Es wurde unnötig eng. Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben dann den Faden verloren." Der ehemalige Kreisläufert relativierte aber auch: "Wir sind dezimiert angetreten und haben viel routiert. Daher bin ich zufrieden." Das kann er auch sein, schließlich zogen die Deizisauer als Gruppenerster ins Viertelfinale ein. "Wir wollten gern mit zwei Punkten nach Hause fahren. Das hat leider nicht ganz geklappt. Wir haben aber gute Impulse gesetzt", sagte Reichenbachs Trainer Volker Haiser, der vor allem den A-Jugendlichen Tim Pussert lobte.