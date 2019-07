Allzu viele Torraumszenen gab es nicht, dennoch war es ein spannendes und umkämpftes Spiel. Der Esslinger Christoph Gauss hatte in der 22. Minute die zunächst beste Chance, doch SGE-Torhüter Denys Kessler reagierte glänzend. In der 32. Minute jubelten dann Spieler und Anhang des TSV RSK: Erik Scherrieble setzte sich im Strafraum durch und köpfte zum 1:0 ein. Es ging weiter hin und her. In der Schlussphase drückten die Sirnauer kräftig aufs Tempo und auf den Ausgleich. Doch Omar Jaiteh machte Sekunden vor Schluss das 2:0 und damit alles klar.