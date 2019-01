Anzeige

Das Halbfinale zwischen dem TV Plochingen und dem TSV Neuhausen war an Spannung kaum zu überbieten. Was zunächst nach einem klaren TSV-Sieg aussah, endete im Siebenmeter-Krimi. In Durchgang eins waren die Neuhausener das klar bessere Team. Sie gingen schnell mit 6:1 (6.) in Führung und hielten den Funf-Tore-Vorsprung bis zur Pause (12:7). Auch nach dem Seitenwechsel schien die Sache klar. Neuhausen führte kontinuierlich, aber die Plochinger fanden besser ins Spiel und kamen dann auch immer näher heran. In der 29. Minute betrug der Rückstand nur noch einen Treffer (16:17) - und die Neuhausener zeigten Nerven: Erst dauerte ihr Angriff zu lange, dann stoppte Moritz Hipp einen Gegenstoß der Plochinger regelwidrig. Es waren nur noch zehn Sekunden zu spielen. Das Schiedsrichtergespann zeigte Hipp die Rote Karte und Plochingens Dominik Werbitzky traf von der Linie zum ersten Ausgleich der Partie (17:17). Die Entscheidung musste also per Siebenmeter fallen. Nach den ersten fünf Schützen stand es 21:21. Die Torhüter Sebastian Dunz (Ploichingen) und Nicolas Gross (Neuhausen) hatten jeweils einen Wurf vereitelt. Im K.O.-System trafen Hannes Grundler, Timo Durst, Louis Mönch (Neuhausen), Werbitzky und Christopher Weiß (Plochingen), ehe Felix Zeiler an Gross scheiterte. Plochingens Coach Daniel Brack war zufrieden mit der Moral, haderte aber mit der Leistung in Durchgang eins: "Der Abstand war zu groß. Wir waren im Angriff katastrophal. Ich hatte gehofft, dass wir dynamischer in der Abwehr spielen. Das ist uns aber erst nach der Pause gelungen." Durch die schwache Anfangsphase waren die Neuhausener für Brack zwar der glückliche, aber durchaus verdiente Sieger.