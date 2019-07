Das Spiel war kaum angepfiffen, da schob Georgios Kaligiannidis schon zum 1:0 für die favorisierten Neuhausener ein. Doch das war es für lange Zeit. Die Esslinger verteidigten geschickt, überstanden die eine oder andere Szene aber auch mit Glück. Erst kurz nach der Pause erhöhte Hasan Saritas nach einer Flanke freistehend zum 2:0. Die Neuhausener waren überlegen, taten am Ende aber nicht mehr als nötig. Der TSVW hatte in der Schlussphase noch einige gute Chancen, aber Saritas legte mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 für den FVN nach. Neuhausens Co-Trainer Sascha Madeo war einigermaßen zufrieden: "Im Endeffekt war es souverän, aber ich hätte es mir noch souveräner gewünscht. Im ersten Spiel ein 3:0 ist okay."