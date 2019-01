Anzeige

Der Klassenunterschied wurde in dieser Begegnung klar sichtbar. Drittligist Neuhausen hatte mit dem Landesligisten aus Esslingen keine Probleme. "In der ersten Hälfte haben wir gute Ansätze gezeigt, am Ende ist uns die Kraft ausgegangen", erklärte Team-Trainer Daniel Kraaz, der nicht allzu geknickt war. 4:1 für den Favoriten stand es und dann 4:2 - da sah es noch gar nicht so schlecht aus für die Esslinger. Dann aber zogen die Neuhausener über 7:3 zur 10:6-Pausenführung davon. Im zweiten Abschnitt wuchs der Abstand bis zum deutlichen 22:10-Endstand immer weiter.