Es bleibt dabei: Für Gastgeber VfB Oberesslingen/Zell läuft es beim EZ-Pokal wie am Schnürchen. Auch bei ihrem zweiten Gruppenspiel lieferten die VfBO-Akteure ab, am Ende stand ein 6:0 gegen den TSV Baltmannsweiler zu Buche. Schon in der 2. Minute schoss Onur May den Gastgeber in Führung. Foulelfmeter der Leovac-Brüder Denis und Patrik sowie ein Treffer von Francesco Giannotti sorgten für ein deutliches Halbzeit-Ergebnis. Auch nach der Pause war der VfBO die bessere Mannschaft, Giannotti und Massimo Melis stellten den 6:0-Endstand her.