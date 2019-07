Landesligist TSV Köngen gegen B-Ligist SV Mettingen - das klingt nach einer eindeutigen Angelegenheit. Doch einfach war es für die Köngener nicht, nach großem Kampf stand am Ende ein 2:0 für den Favoriten zu Buche. Mettingen ließ anfangs wenig zu, erst ein Elfmeter durch Baran Ates brachte den TSV in Front. Nach dem Seitenwechsel dann der Schock für Köngen: Torhüter Krenar Kryeziu rannte nach einem langen Ball aus seinem Strafraum. Beim folgenden Zweikampf kam Mettingens Menduh Rüstemi zu Fall, der Schiedsrichter enschied auf Notbremse - folgerichtig zückte er die Rote Karte. In Unterzahl tat sich der Landesligist noch schwerer, Mettingen fuhr sogar zwei Entlastungsangriffe. Doch mehr war für den B-Ligisten nicht drin. Matthias Werner sorgte mit einem trockenen Schuss aus zehn Metern ins rechte untere Eck für die Entscheidung. "Das war keine leichte Aufgabe. Mettingen hat das gut gemacht und in Unterzahl wurde es für uns natürlich nicht leichter", sagte Köngens Trainer Daniel Rieker, der über den Platzverweis nicht erfreut war.