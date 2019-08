Dennis Eiberle war bedient: "Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz und waren gefühlt auch die bessere Mannschaft, trotzdem haben wir es verpasst, das Tor zu machen." Stattdessen bekam der Torhüter des TSV Deizisau den Ball ins eigene Tor platziert: Marc-Anthony Hermle schoss den FC Esslingen ins Halbfinale und Deizisau gewann immerhin noch das Elfmeterschießen um Platz drei. "Das Wichtige ist jetzt die Liga", sagte Eiberle, den Blick nach vorne richtend.

An der Seitenlinie der Deizisauer hatte Ex-Zweitliga-Profi Felix Luz den nun in den Urlaub gefahrenen Coach Thomas Gentner ersetzt. Luz spielte früher für den damaligen Regionalligisten VfB Stuttgart II und unter anderem für den FC Augsburg in der 2. Bundesliga.

Die Deizisauer starteten engagierter in die Partie. Kein Wunder, schließlich hatten sie das Halbfinale kampflos erreicht, nachdem der SC Altbach aus Spielermangel zurückgezogen hatte. Der frisch in die Kreisliga A aufgestiegene FC Esslingen hatte dagegen schon 50 Minuten Spielzeit in den Knochen stecken - und Respekt vor dem Bezirksligisten. In der 16. Minute hatte der FCE die erste Chance: David Srsa passte zu Hermle. Der zielte aber zu weit übers Tor hinaus. Die Deizisauer hatten den FCE im Griff, allerdings hatten sie keine 100-prozentigen Chancen.

Salvatore Bitone vom TSV lenkte in der 36.Minute den Ball über die Linie, die Deizisauer jubelten kurz, aber der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Erneut hatte der TSV eine Chance: Manuel Lisac zielte ins linke Eck, doch der stark aufgelegte FCE-Keeper Dominik Eitel parierte den Ball. Und auch wenn bisher Deizisau das spielbestimmendere Team war, drehte Hermle in der 47. Minute komplett das Spiel. Wieder war es die Kombination aus Hälfte eins, die dieses Mal von Erfolg gekrönt war: Srsa legte vor auf Hermle und dieser ließ den FCE jubeln. Luz hielt es nicht mehr an der Seitenlinie und wechselte sich flugs selbst ein. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte der Ex-Profi auch tatsächlich die Chance, die Deizisauer ins Elfmeterschießen zu köpfen, der rettende Ausgleich blieb jedoch aus.