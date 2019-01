Anzeige

Hart erkämpfter Sieg für die SG Hegensberg/Liebersbronn: Gegen den TSV Köngen siegte die Mannschaft von Trainer Jochen Masching mit 18:17. "Es war noch nicht alles super in den Abläufen, aber trotzdem eine Steigerung im Vergleich zur ersten Begegnung", sagte Masching. Köngen fand besser in die Partie, führte schnell mit 5:3. Auch nach dem Seitenwechsel lag der TSV anfangs immer mit einem oder zwei Treffern in Front, am Ende drehte der Württembergligist jedoch die Partie noch zu seinen Gunsten.