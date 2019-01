Anzeige

Im dritten Viertelfinale setzte sich der TSV Deizisau mit 22:10 überraschend deutlich gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn durch. Dennis Prinz vom TSV-Management, der für den verhinderten Olaf Steinke an der Seitenlinie das Kommando gab, war zufrieden: "Das haben wir in der Höhe so nicht erwartet, aber es war eine klasse Mannschaftsleistung. Beide Teams kamen gut ins Spiel. Die SG war vor allem durch das Spiel über den Kreis erfolgreich. In der Folge leistete sich Hegensberg/Liebersbronn allerdings durch Unkonzentriertheiten zu viele Fehler, die Deizisau postwendend ausnutzte. Dadurch war das Spiel ein wenig hecktisch geworden. Doch zur Halbzeit lag Deizisau mit 11:6 in Führung und so wechselten beide Trainer in Hälfte zwei ordentlich durch. "Dafür sind solche Turniere da", sagte Prinz. Die SG wirkte allerdings ideenlos im Angriff und so baute Deizisau die Führung kontinuierlich zum 22:10-Endstand aus und warf die SG aus dem EZ-Pokal.