Es war der erste Sieg beim EZ-Pokal in der noch jungen Geschichte des FC Esslingen - und es war ein sehr souverän herausgespielter. Der TSVW kam während der 50 Minuten zu keiner einzigen Torchance. Der FCE ging bereits in der 3. Minute durch Davic Vehab in Führung, dessen Flanke sich ins Tor senkte. Marc-Anthony Ermle und zwei Mal Anastasios Ketsemenidis erhöhten bis zur Pause auf 4:0. Nach dem Wechsel verteidigte der TSVW lange geschickt. Nach einer längeren Behandlungsspause, Eduardo Soto-Luithle verletzte sich am Fuß, traf Talha Kavac noch zwei Mal zum 6:0-Endstand aus Sicht des FCE.