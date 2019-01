Anzeige

JANO Filder, als A-jugend-Bundesligist das mit Abstand jüngste Team des Turniers, hat in seinem ersten Spiel mit 8:16 gegen das in der Landesliga ansässige Team Esslingen verloren. JANO fand schwer in die Partie, die Esslinger spielten ihre Erfahrung gut aus. Nach dem Halbzeitstand von 8:5 probierte das Filder-Team zwar noch einmal alles, doch auch der hervorragend haltende Torwart Niklas Prauss konnte die Niederlage nicht mehr verhindern. "Esslingen ist der verdiente Sieger", erkannte JANO-Coach Thomas Burger an.