Aus 25 Metern zog Anastasios Ketsemenidis ab - und schon stand es nach acht Minuten 1:0 für den FC Esslingen. Der FV Neuhausen war in der zweiten Hälfte dann wieder mutiger, das Team ließ aber einige Chancen liegen. Charamlampos Kiouptsidis lenkte in der 41. Minute den Ball knapp mit der Hacke über das Tor. Das Duell wurde zunehmend hitziger, schließlich ging es um den Sieg in der Gruppe C. Und den hatte am Ende der FCE den starken Paraden seines Torhüters Dominik Eitel zu verdanken. "Wir haben gekämpft, deshalb haben wir verdient gewonnen", sagte FCE-Trainer Mario Palomba anschließend etwas außer Atem - er hatte sein ersatzgeschwächtes Team auf dem Spielfeld unterstützt. Im Viertelfinale am Samstag wird es nicht anders sein: "Wenn ich niemanden finde, werde ich wieder mitspielen", sagte er.