Anzeige

"Wir sind zufrieden mit Platz drei", sagte Daniel Brack nach dem 18:16-Sieg des TV Plochingen gegen den TSV Deizisau. Der Coach haderte allerdings mit dem Viertelfinale, in dem sich der Baden-Württemberg-Oberligist gegen die SG Ebersbach/Bünzwangen gemüht (18:15) hatte. "Da hätten wir Kräfte sparen können, die wir dann im Halbfinale gegen Neuhausen gebraucht hätten", sagte Brack. Denn viele Alternativen hatten die Plochinger nicht auf der Bank. Die Luft war im Spiel um Platz drei bei beiden Teams raus, das Spiel plätscherte so vor sich hin. Die Plochinger führten von Beginn an, die Deizisauer kamen in Durchgang zwei nicht näher als zwei Treffer heran. Die Zuschauer sahen aber immer mal wieder sehenswert herausgespielte Treffer und die Mannschaften wechselten kräftig durch. "Platz vier ist sicher leistungsgerecht. Darauf können wir nach zwei langen Tagen aufbauen", sagte Dennis Prinz vom Deizisauer Management, der den verhinderten Trainer Olaf Steinke vertreten hatte. Dem ehemaligen Kreisläufer machte die neue Rolle Spaß, er wird aber vermutlich nicht so schnell auf die Trainerbank zurückkehren. "Das habe ich nicht geplant", sagte Prinz.