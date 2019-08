Das Spiel begann nach dem Abbruch am Vorabend in der Minute 20. Und die Sirnauer machten da weiter, wo sich beim Flutlichtausfall am Donnerstag aufgehört hatten - und zogen ins Viertelfinale ein. Marcus Epple, der am Tag zuvor das 1:0 erzielt hatte, machte auch das 2:0 (24.). Drei Minuten später traf Joshua Senne zum 3:0 und machte so frühzeitig alles klar. Die Mettinger, die stark ersatzgeschwächt antraten und für die es um nichts mehr ging, vergaben ihre größte Chance in Person von Fatih Akin vom Elfmeterpunkt. Sein Ball ging weit drüber. "Wir wollten das Spiel nicht geschenkt haben", sagte SGE-Trainer Gaetano Intemperante. "Die Jungs haben das super gemacht: Erst Köngen geschlagen und dann auch dieses Spiel gewonnen. Jetzt freuen wir uns auf das Spiel gegen den Top-Favoriten FC Esslingen. Das wird richtig cool."