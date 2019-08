Bezirksligist TSV Deizisau zieht als Gruppensieger ins Viertelfinale ein, der bislang so überzeigende VfB Oberesslingen/Zell fand in dem ligahöheren Konkurrenten seinen Meister. Der VfBO spielte auch im dritten Gruppenspiel gut, die Deizisauer aber spielten besser, hatten mehr Zug zum Tor - und trafen auch vier Mal hinein. Zwei Mal hieß es: Freistoßflanke, Tor. Beim ersten Mal stand Moritz Lohmüller richtig und schob ein (24.), beim zweiten köpfte Salvatore Bitone in die Maschen (33.). Manuel Lisac und erneut Bitone machten kurz vor Schluss alles klar, diesmal nicht nach einem ruhenden Ball. "Es war ein gutes Spiel, wir hatten den VfBO gut im Griff", sagte Deizisaus Coach Thomas Gentner. "Ich hoffe, dass es am Finaltag so weitergeht."