Es war ein umkämpftes letztes Gruppenspiel, in dem es um den Gruppensieg ging - und darum, wer am nächsten Morgen schon um 10 Uhr in der Halle gegen den Baden-Württemberg Oberligisten TV Plochingen ran muss. Es war die HSG Ebersbach/Bünzwangen, die die Wecker früher stellen muss. Dabei führte die HSG zwischenzeitlich mit 10:7 (11. Minute), doch dann traf Kilian Sauer für Denkendorf zum 10:10-Ausgleich (14.) und die HSG konnte das Spiel nicht noch einmal drehen. Immerhin kamen die HSG-Männer noch einmal zum Ausgleich (16:16/25.), doch Lukas Taxis sorgte mit seinem Treffer zum 19:17 für den Sieg. "Der Gruppensieg war unser klares Ziel", freute sich TSV-Trainer Ralf Wagner. "Beide Teams waren etwas durch. Dass wir mit zwei Toren gewonnen haben, war aber verdient. Ich hoffe, dass meine Jungs sich über die Nacht auch regenerieren", sagte er mit einem Augenzwinkern. Im Viertelfinale (12 Uhr) wartet dann der Württembergligist TSV Wolfschlugen auf den Bezirksligisten. Ligakonkurrent Ebersbach/Bünzwangen muss gegen den TVP ran. "Natürlich wollten wir gewinnen, denn wir wollten nicht schon um 10 hier sein", sagte HSG-Trainer Michael Abele. "Aber wir werden das Spiel gegen Plochingen genießen." Warum es nicht für den Gruppensieg reichte, wusste Abele so zu erklären: "Unsere Abwehr haben wir die ganzen Spiele nicht gestellt bekommen. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben deshalb zu viele Tore bekommen."