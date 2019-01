Anzeige

Zu Beginn der Partie wurde Grabenstetten von Denkendorf förmlich überrollt. Im Angriff taten sich die Grabenstettener schwer und so kamen die Denkendorfer vor allem über Gegenstöße zum Torerfolg. Anschließend verflachte das Duell der Bezirksligisten ein wenig und Grabenstetten kam besser in die Partie. Zur Halbzeit führte Denkendorf mit 11:7. Eine Aufholjagd der Grabenstettener blieb in Hälfte zwei allerdings aus. Die Denkendorfer hielten den Abstand konsequent bis zum Schlusspfiff. "Mit dem Auftakt bin ich zufrieden", sagte Denkendorfs Coach Ralf Wagner, "aber wir müssen noch die einfachen Fehler abstellen".