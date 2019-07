Standesgemäß ist der Bezirksligist TSV Deizisau gegen den TSV Baltmannsweiler (Kreisliga B) mit einem 3:0-Sieg in das Turnier gestartet - das Ergebnis hätte aber deutlich höher ausfallen müssen. Zu oft vergaben die Deizisauer leichtfertig vor dem gegnerischen Tor oder scheiterten am jungen Baltmannsweilerer Torhüter Ruben Weber. Durch eine sehenswerte Einzelleistung von Egemen Altindil ging Deizisau in der 19. Minute in Führung. Erst in der 40. Minute erhöhte Rouven Kendel auf 2:0 und kurz vor dem Schlusspfiff traf Philipp Kauffmann zum 3:0 nach Vorarbeit von Marian Hafner. Zuvor wurde es spannend, als Baltmannsweilers Timo Ludwig frei vor Deizisaus Schlussmann Patrik Magnani (34.) scheiterte und den Ausgleich verpasst hatte. "Das Manko ist, dass wir das Spiel nicht früher entschieden haben. Unterm Strich ist der Sieg durch unsere guten Ballbesitzphasen aber verdient", sagte Deizisaus Coach Thomas Gentner und betonte: "Wir haben noch Luft nach oben." Neben der schlechten Chancenverwertung brachten sich die Deizisauer in Durchgang eins immer wieder mit ungenauen Pässen selbst in Bedrängnis. Gentner hatte auch für den Gegner Lob parat: "Baltmannsweiler ist sehr diszipliniert aufgetreten."