Der TSV Berkheim verlangte dem Bezirksligisten TSV Deizisau einiges ab und ging nach acht Minuten verdient in Führung: Eine Bilderbuchflanke von Jan-Michael Martens köpfte Sayed Obaidullah Sadat ein. Deizisau mühte sich, mehr als ein Lattentreffer von Salvatore Bitone war aber nicht drin (15.). Erst ein Kunstschuss von Salvatore Bitone aus 25 Metern über Berkheims Schlussmann Benedikt Bak brachte den ersehnten Ausgleich (26.). Bitone war es dann auch, der sich eine Minute später erneut gegen Bak durchsetzte und per Heber das 2:1 erzielte. Philipp Kaufmann erhöhte in der 37. Minute auf 3:1. "Die ersten fünf Minuten der zweiten Hälfte haben uns das Genick gebrochen. Da war Deizisau wacher und schneller. Trotzdem bin ich sehr zufrieden", sagte Berkheims Aushilfscoach Florian Schneider.