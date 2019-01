Anzeige

"Einige Tode" sei er am Spielfeldrand gestorben, sagte Deizisaus Dennis Prinz nach dem Abpfiff der hoch emotionalen und spannenden Partie des TSV Deizisau gegen den TSV Zizishausen. Der Württembergligist gewann knapp mit 22:21. Lange Zeit lag der TSV hinten, erst in der 20. Minute gelang der 15:15-Ausgleich durch Kai Liebing. Dann gelang dem TSV erstmals die Führung. Jonas Reinhold traf zum 16:15. DenRest des Spiels war es ein Hin und Her. Den letzten Angriff hatte Zizishausen, es kam zu einer straken Abwehr der Deizisauer durch Jonas Reinhold, Zizishausen protestierte und wollte einen Siebenmeter, doch die Schiedsrichter entschieden auf Freiwurf. Der landete über dem Tor an der Hallenwand. "Wir machen es uns unnötig schwer, in der ersten Hälfte hatten wir gar keine Abwehr", sagte Prinz. "Die zweite Hälfte lief es besser, wir haben die Leidenschaft und bekommen Selbstvertrauen." Zu der tumultartigen Szene am Ende sagte er: "Unser Jonas hat genau das gemacht, was ein Abwehrspieler machen soll und das war ein Foul. Deswegen spielen wir Handball und nicht Fußball."