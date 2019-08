Sieben Tore hatte Yasin Konyali in den ersten Tagen des EZ-Pokals für den TV Nellingen geschossen, war der Top-Torjäger des Turniers. Und ausgrechnet, als es darum ging, den entscheidenden Treffer zum Einzug ins Halbfinale zu erzielen, scheiterte der Nellinger im Elfmeterschießen am Torhüter des FV Neuhausen Kai Bitzer. Mit 3:4 verlor der TVN, Bezirksligakonkurrent FVN steht dagegen im Halbfinale gegen den Pokal-Gastgeber VfB Oberesslingen/Zell. "Er wird es verkraften, er ist in einem Alter, in dem man das gut wegsteckt", sagte FVN-Trainer Thomas Stumpp über Konyali. "Es ist schade, dass wir verloren haben, Elfmeterschießen ist immer glücklich", meinte der Coach. "Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Ich bin dennoch zufrieden. Die vier Spiele, die wir beim EZ-Pokal absolviert haben, passen gut in unsere Vorbereitung."

Schon in der 2. Minute rappelte es im Kasten des TVN: Neuhausens Tomas Michael Novak empfing einen perfekten Pass von Kapitän Josip Colic und traf zur Führung. Der FVN war weiter drängend aufs Tor, Nellingen kam dagegen nicht zu Chancen. Dafür jubelten die Neuhausener erneut über einen Treffer - doch sie hatten nicht gesehen, dass der Schiedsrichter schon auf Abseits zeigte (19.). Colics Treffer zählte nicht.

Dafür zählte das Tor von Tobias Dieter zum Ausgleich (49.): Der Nellinger zog ab, traf den Pfosten, aber der Ball landete doch noch im Tor. Der TVN hatte den größeren Zug zum Tor, aber nach 50 Minuten hatte sich keines der Teams in der regulären Spielzeit durchsetzen können. So kam es zum Elfmeterschießen.

Für den FVN trafen Josip Colic, Philipp Weber und Theofilios Orfanidis, für den TVN Matthias Reitzle und Emre Kalender, bevor dann ausgrechnet Top-Torschütze Konyali an FVN-Keeper Bitzer scheiterte. "Jetzt wollen wir auch ins Finale kommen", sagte FVN-Co-Trainer Sascha Madeo.