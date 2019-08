Der FV Neuhausen folgt dem TV Nellingen ins Viertelfinale, der TSV Denkendorf muss ums Weiterkommen zittern. In einer sehenswerten Partie hatten die Neuhausener mehr vom Spiel, die erste ganz dicke Möglichkeit aber hatte Denkendorfs Tobias Kurz mit einem Lattentreffer in der 14. Minute. Die Entscheidung fiel durch einen Strafstoß: Denkendorfs Torhüter Steffen Schulze holte etwas ungestüm Tomas Michael Novak von den Beinen, Neuhausens Kapitän Josip Colic verwandelte vom Punkt sicher. Die Denkendorfer gaben alles, um zumindest noch zum Ausgleich zu kommen, "doch dann hat uns die Zeit gefehlt und gegen einen Bezirksligisten wird es so schwer", wie Denkendorfs Trainer Klaus Schipke sagte, dessen Team gerade in die Kreisliga A abgestiegen ist.