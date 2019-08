Der SC Altbach hat sich mit einer couragierten Leistung den 2:1-Sieg gegen seinen bisherigen Liga-Konkurrenten FV Plochingen gesichert und wahrt damit die Chance, weiterzukommen. Von Beginn an machten die Altbacher Druck, aber auch die Plochinger hatten aussichtsreiche Möglichkeiten. In der 20. Minute erkämpfte sich Altbachs Labinot Zegrova den Ball in der eigenen Hälfte und startete auf der linken Außenbahn. Die Plochinger hatten wenige entgegenzusetzen und der Youngster legte für Kapitän Hakan Yildiz auf, der ohne Mühe zum 1:0 traf. Plochingens Markus Penzkofer setzte in der 39. Minute Hrovje Markic in Szene, der aber weit übers SCA-Tor schoss. Anders herum klappte es kurz darauf besser: Penzkofer schob zum 1:1 ein (39.). In der hektischen Schlussphase hatten beide Teams Chancen auf den Sieg. Altbachs Adonis Bublica war dann zur Stelle, als sich FVP-Torhüter Andre Wolfgramm verschätzte und erzielte das 2:1. "Wir setzen sehr darauf, in dieser Saison disziplinierter aufzutreten. Wir dürfen den Sieg allerdings nicht zu hoch aufhängen, weil Plochingen ersatzgeschwächt angetreten ist", sagte Altbachs Trainer Aydin Kisakol und ergänzte: "Wir sind jetzt heiß auf das dritte Gruppenspiel gegen Ruit."