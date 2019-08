Die letzte Minute des Duells zwischen dem TB Ruit und dem SC Altbach hatte es in sich: Beide Teams tauchten jeweils allein vor dem gegnerischen Keeper auf. Doch sowohl der TBR als auch der SCA verrpassten den späten Siegtreffer - es blieb beim 1:1(1:1). Somit hat Altbach nun vier Punkte auf dem Konto und ist dem Viertelfinale ganz nahe. SCA-Goalgetter Ceyhun Selvi brachte sein Team in der ersten Hälfte in Führung, Marcel Meier glich Sekunden vor dem Pausenpfiff aus. "Natürlich ist jetzt direkt nach dem Spiel ein wenig Frust da aufgrund des vergebenen Siegs. Doch insgesamt können wir zufrieden sein, als B-Ligist gegen höherklassige Gegner zwei Punkte geholt zu haben", resümierte der Ruiter Coach Matthias Schober.