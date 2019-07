Esslingen (olt/jg)Der EZ-Fußball-Pokal findet in diesem Jahr zum 41. Mal statt. In insgesamt 32 Spielen wird von Mittwoch bis Samstag der Sieger ermittelt. In der Gruppenphase von Mittwoch bis Freitag und in den Viertelfinal-Spielen am Samstag finden die Partien parallel auf zwei Plätzen statt. Damit sie keine Begegnung verpassen, sind wir deshalb sogar mit zwei Live-Blogs für Sie mit dabei!

Platz 1

Auf Platz 1 finden am Mittwoch folgende Partien statt:

Gruppe D: VfB Oberesslingen/Zell - TSV Berkheim (17 Uhr)

Gruppe B: SG EIntracht Sirnau - TSV RSK Esslingen (18 Uhr)

Gruppe A: SC Altbach - TV Nellingen (19 Uhr)

Gruppe C: FV Neuhausen - TSVW Esslingen (20 Uhr)

Platz 2

Das sind die Mittwochs-Partien auf Platz 2:

Gruppe D: TSV Deizisau - TSV Baltmannsweiler (18 Uhr)

Gruppe B: SV Mettingen - TSV Köngen (19 Uhr)

Gruppe A: FV Plochingen - TB Ruit (20 Uhr)

Gruppe C: FC Esslingen - TSV Denkendorf (21 Uhr)