ES-ZellPatrik Leovac erzielte nach elf Minuten das erste Tor des EZ-Pokals 2019 – und was für ein sehenswertes: Der Mittelfeldspieler schlenzte einen Freistoß aus 20 Metern ins Netz und brachte so den VfB Oberesslingen/Zell im Auftaktspiel gegen den TSV Berkheim mit 1:0 in Führung. Es folgten am ersten Tag des 41. EZ-Fußballpokals weitere spannende Spiele, in denen sich meistens der Favorit durchsetzte. Die Stimmung auf der Anlage in Zell war prächtig, die Zuschauer kamen zahlreich – man merkt, dass die Fußballfans in der Region Lust auf EZ-Pokal haben. An diesem Donnerstag geht das Turnier, das vom VfBO ausgerichtet und von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen unterstützt wird, um 17 Uhr mit der Begegnung zwischen dem TB Ruit und dem TV Nellingen weiter. Gruppe A Der TV Nellingen wurde seiner Favoritenrolle gerecht, der FV Plochingen nicht. Der etablierte Bezirksligist Nellingen gewann gegen den frisch in die Kreisliga A aufgestiegene SC Altbach mit 2:0, Neu-Bezirksligist Plochingen kam gegen den TB Ruit aus der Kreisliga B nicht über ein 0:0 hinaus. Das Spiel zwischen dem TVN und dem SCA nahm erst nach dem Nellinger Führungstreffer durch Yasin Konyali in der 19. Minute an Fahrt auf. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Konyali mit einem Distanzschuss aus 20 Metern. Die Partie war weiter umkämpft, mit mehr Chancen der Nellinger, es blieb aber beim 2:0. Zwischen den Plochingern und den Ruitern war kein Klassenunterschied zu erkennen. Stattdessen mühte sich der Bezirksliga-Aufsteiger sehr und die Ruiter hatten in Durchgang eins sogar ein Chancenplus – zu mehr als einem Punkt reichte es dann aber doch nicht. „60 oder 70 Prozent reichen auch gegen einen B-Ligisten nicht. Wir können froh sein, dass wir nicht verloren haben“, haderte Plochingens Abteilungsleiter Darko Cvijanovic. TBR-Coach Matthias Schober war sehr zufrieden: „Auch in den nächsten beiden Spielen wollen wir uns so teuer wie möglich verkaufen.“ Gruppe B Landesligist TSV Köngen und Bezirksliga-Absteiger TSV RSK Esslingen im Gleichschritt – beide Teams haben zum Auftakt mit 2:0 gewonnen. Aber beide taten sich schwer. Die Köngener mussten gegen den SV Mettingen aus der Kreisliga B einen großen Kampf liefern, um sich durchzusetzen. Die Mettinger ließen anfangs wenig zu, erst ein Elfmeter durch Baran Ates brachte die Köngener Führung. Nach dem Seitenwechsel der Schock für den Landesligisten: Torhüter Krenar Kryeziu rannte nach einem langen Ball aus dem Strafraum. Beim folgenden Zweikampf kam Mettingens Menduh Rüstemi zu Fall – Notbremse und Rote Karte für Kryeziu. In Unterzahl taten sich die Köngener noch schwerer, Mettingen fuhr sogar zwei Entlastungsangriffe. Doch mehr war für den B-Ligisten nicht drin. Matthias Werner sorgte mit einem trockenen Schuss aus zehn Metern ins rechte untere Eck für die Entscheidung. „Das war keine leichte Aufgabe. Mettingen hat das gut gemacht und in Unterzahl wurde es für uns natürlich nicht leichter“, sagte Köngens Trainer Daniel Rieker, der über den Platzverweis nicht erfreut war. Auch das Spiel zwischen dem TSV RSK und der SG Eintracht Sirnau war hart umkämpft, obwohl es nicht allzu viele Torraumszenen gab. In der 32. Minute aber jubelten die Esslinger: Erik Scherrieble setzte sich im Strafraum durch und köpfte zum 1:0 ein. Es ging weiter hin und her. In der Schlussphase drückten die Sirnauer kräftig aufs Tempo und auf den Ausgleich. Doch Omar Jaiteh machte wenige Sekunden vor Schluss das 2:0 und alles klar. Gruppe C Der FV Neuhausen führt die Tabelle in der Gruppe nach dem 3:0-Erfolg gegen den TSVW Esslingen an, die kommenden Kreisliga-A-Konkurrenten FC Esslingen und TSV Denkendorf trennten sich im letzten Spiel des Abends 1:1. Die Begegnung zwischen Neuhausen und dem TSVW war kaum angepfiffen, da schob Georgios Kaligiannidis schon zum 1:0 für den favorisierten FVN ein. Doch das war es für lange Zeit. Die Esslinger verteidigten geschickt, überstanden die eine oder andere Szene aber auch mit Glück. Erst kurz nach der Pause erhöhte Hasan Saritas nach einer Flanke freistehend zum 2:0. Die Neuhausener waren überlegen, taten am Ende aber nicht mehr als nötig. Der TSVW hatte in der Schlussphase noch einige gute Chancen, aber Saritas legte mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 für den FVN nach. Neuhausens Co-Trainer Sascha Madeo war einigermaßen zufrieden: „Im Endeffekt war es souverän, aber ich hätte es mir noch souveräner gewünscht. Im ersten Spiel ein 3:0 ist okay.“ Die Erwartungen an dieses Aufeinandertreffen waren hoch: Schließlich traf mit dem FCE der ambitionierte Aufsteiger auf die in die Kreisliga A abgestiegenen Denkendorfer. Die Esslinger legten furios los, bereits in der 4. Minute traf Marcello di Fabio. Die Denkendorfer kamen kurz darauf zum Ausgleich. Nach einem Trikotzieher im Strafraum vor dem Esslinger Tor verwandelte Tobias Kurz , den fälligen Elfmeter sicher für den TSV. Nach dem Seitenwechsel war der FCE druckvoller, vergab aber zahlreiche Chancen. Gruppe D Zwei Favoritensiege und viele Tore: Der VfB Oberesslingen/Zell setzte sich im Auftaktspiel mit 5:2 gegen den TSV Berkheim, der TSV Deizisau später mit 3:0 gegen den TSV Baltmannsweiler durch. Vor allem der VfBO ist schon in guter Turnierform. Patrik Leovac brachte die Mannschaft per direkt verwandeltem Freistoß in der 12. Minute in Führung. Nach der Pause dominierte der Gastgeber nach Belieben – Alican Satsu, Vojislav Jovanovic, Onur May und Francesco Giannotti erhöhten auf 5:0. Anschließend betrieben die Berkheimer Ergebniskosmetik: Sercan Avci traf per Elfmeter und indirektem Freistoß doppelt. „Wir haben nach der hohen Führung zwar nachgelassen, doch mit dem Auftakt können wir auf jeden Fall zufrieden sein“, resümierte VfBO-Trainer Avdo Smajic. Auch die Deizisauer siegten standesgemäß. Das Ergebnis hätte aber deutlich höher als 3:0 ausfallen müssen. Zu oft vergaben die Deizisauer leichtfertig vor dem gegnerischen Tor oder scheiterten am jungen Baltmannsweiler Torhüter Ruben Weber. Durch eine sehenswerte Einzelleistung von Egemen Altindil ging Deizisau in der 19. Minute in Führung. Erst in der 40. Minute erhöhte Rouven Kendel auf 2:0 und kurz vor dem Schlusspfiff traf Philipp Kaufmann zum 3:0 nach Vorarbeit von Marian Hafner. Zuvor wurde es spannend, als Baltmannsweilers Timo Ludwig frei an Deizisaus Schlussmann Patrick Magnani scheiterte und den Ausgleich verpasst hatte. „Wir haben noch Luft nach oben“, sagte Deizisaus Coach Thomas Gentner und hatte auch ein Lob für den Gegner parat: „Baltmannsweiler ist sehr diszipliniert aufgetreten.“ Vom EZ-Pokal berichten Karla Schairer, Jakob de Santis, Stefanie Gauch-Dörre , Robin Rudel (Fotos).