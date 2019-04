Esslingen Die erste Anfrage, wann man sich denn zum EZ-Fußball-Pokal 2019 anmelden kann, kam per Mail schon Anfang Dezember. Die Nachricht, dass die Traditionsveranstaltung – es steht bereits die 41. Ausgabe an – nach dreijähriger Pause im Jahr 2019 wieder über den Rasen geht, kam in der Szene gut an. Die Vorfreude wächst – und jetzt können sich die Vereine für das Turnier, das von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen unterstützt wird, auch anmelden. Die wichtigsten Fakten: Gespielt wird vom 31. Juli bis zum 3. August auf dem Sportgelände in Zell, Ausrichter ist der VfB Oberesslingen/Zell, teilnehmen können 16 Mannschaften.

Und so geht’s: Die Vereine aus dem Verbreitungsgebiet der Eßlinger Zeitung bekommen in diesen Tagen ein entsprechendes Schreiben mit einem Anmeldeformular an ihr WFV-Postfach geschickt, das sie ausfüllen und an die E-Mail-Adresse sport@ez-online.de oder per Fax an die Nummer 0711/9310199 senden können. Anmeldeschluss ist der 27. April – doch schnell sein lohnt sich, denn nur die ersten 16 Mannschaften können berücksichtigt werden.

Beim VfBO laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Club feiert mit dem EZ-Pokal auch das 100-jährige Bestehen der beiden Ursprungsvereine VfB Oberesslingen und SV Zell. „Jeder hat seinen Part, jetzt geht es an die Verteilung der Dienste“, erzählt Sportvorstand Günter Töpfer. Die Rückmeldungen, die er in den vergangenen Monaten in der Fußballszene bekam, waren durchweg positiv. „Die Leute freuen sich, dass es den EZ-Pokal wieder gibt und sind neugierig“, berichtet Töpfer. „Ich bin mir sicher, dass viele Vereine dabei sein wollen.“ Die Rahmenbedingungen werden auf jeden Fall stimmen: Der VfBO ist ein engagierter Verein und das Gelände in Zell bestens geeignet.

Titelverteidiger TSV Denkendorf

Die Neuerung beim EZ-Pokal 2015, das Turnier von Mittwoch bis Samstag statt wie zuvor von Freitag bis Sonntag zu spielen, wurde für gut befunden und wird 2019 beibehalten. Dadurch wird der Spielplan etwas entzerrt – und die Mannschaften haben am Samstagabend ausführlicher die Gelegenheit, ihre Erfolge zu feiern und das Turnier ausklingen zu lassen.

Beim EZ-Pokal geht es um Erkenntnisse für die Trainer, Austausch mit anderen Vereinen, attraktive Spiele für die Zuschauer und auch die eine oder andere gemütliche Stunde bei Kaltgetränk und Gegrilltem. Aber es geht natürlich auch um den Sieg. 2015 auf dem Gelände des TSV Deizisau jubelten die Fußballer des TSV Denkendorf nach einem 3:0-Finalsieg gegen den TSV RSK Esslingen. Neben dem Pokal durften die Denkendorfer auch einen Scheck in Empfang nehmen – auch das ist kein schlechter Anreiz, den es natürlich auch bei der Ausgabe 2019 gibt: Der Sieger erhält 750 Euro, der Zweite bekommt 500 Euro, der Dritte 300 Euro und der Vierte 200 Euro. Gewinnen kann aber nur, wer auch mitspielt. Die Anmeldung läuft.