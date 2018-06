Anzeige

Esslingen (hin)Der Frühling zeigt sich von seiner sonnigen Seite und zieht die Läuferinnen und Läufer förmlich an die frische Luft – auch, um sich auf den 19. Eßlinger Zeitung Lauf um den Sport-Flöss-Pokal am 8. Juli vorzubereiten. Und der Termin rückt rasch näher. Um sich neben dem Laufspaß noch einige Vergünstigungen zu sichern, bietet sich zudem an, sich im EZ-Jubiläumsteam anzumelden.

Voranmeldungen: Mehr als 300 Teilnehmer haben sich bereits online ( www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf) registrieren lassen, auch einige Sammelanmeldungen sind darunter. Schulen und Kindergärten stehen allerdings noch in den Startlöchern. Nicht alle bislang Angemeldeten haben davon Gebrauch gemacht, ein kostenloses Funktions-T-Shirt zu beantragen. So gibt es von diesem 250 Shirts umfassenden Paket noch ein paar zu ergattern.

EZ-Abonnenten-Team: Bei der Online-Anmeldung ist ein eigenes Formular hinterlegt, mit dem sich Läuferinnen und Läufer für die Jubiläumsmannschaft der Eßlinger Zeitung registrieren lassen können. Zum 150-jährigen Bestehen der EZ schickt diese ein eigenes Abonnententeam auf die Strecke durch Esslingens Altstadt. 150 laufende Abonnenten (beziehungsweise in deren Haushalt lebende Personen) erhalten hierüber einige Vergünstigungen. So übernimmt die EZ für die Läufer ihres Teams die Startgebühr. Die 150 Läufer erhalten zudem jeweils ein Laufshirt in EZ-Rot und mit Jubiläumsaufdruck, eine Trinkflasche von den Stadtwerken Esslingen und am Lauftag Gutscheine für Wurst und Getränk. Im Vorfeld des Laufs wird am 11. Juni unter Anleitung von Rafael Treite abends trainiert; die AOK gibt in einer gesonderten Abendveranstaltung Ernährungstipps. Von den EZ-Team-Läufern wird hingegen erwartet, dass sie am Nachmittag des 7. Juli für ein Teamfoto zur Verfügung stehen. Noch gibt es einige Restplätze in der EZ-Jubiläumsmannschaft, es lohnt sich also, schnell zu handeln.

Nachmeldungen: Wer sich erst spät für einen Start entscheidet, kann sich nachmelden. Das ist möglich am Samstag, 7. Juli, zwischen 11 und 14 Uhr, sowie am Lauftag selbst ab 8 Uhr bis eine Stunde vor Start des jeweiligen Laufs. Die Nachmeldestelle befindet sich in der Esslinger Schelztorhalle. Zu den oben genannten Zeiten können auch die vorangemeldeten Läufer ihre Startunterlagen abholen. Wegen des großen Andrangs am Lauftag selbst wird dringend empfohlen, den Umschlag mit allen wichtigen Utensilien (Startnummer, Chip, Sicherheitsnadeln) bereits am Samstag abzuholen.

Sicherheit: Die Schelztorhalle wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch einen Sicherheitsdienst bewacht. Das hat den Vorteil, dass die TSG Esslingen bereits am Samstag auf dem Kleinspielfeld alle Vorbereitungen für den Sonntag treffen kann (Aufbau der Bewirtschaftung, Bestückung des Zauns mit Werbebannern, Aufbau von Sponsorenständen).