EsslingenEine sehr souveräne Vorstellung lieferte Ashley Deckert ab: In 38:25 Minuten lief die für den TV Zell startende US-Amerikanerin in der Frauenkonkurrenz fast von Beginn an vorne weg und kam dem Streckenrekord von 36:51 Minuten ziemlich nahe. Dabei ist die Freundin von Männersieger Marc Steinsberger eher auf die Mittelstrecke spezialisiert. Ihre Bestzeiten stehen über 1500 Meter bei 4:25 Minuten und über 800 Meter bei 2:10 Minuten. „Ich bin sehr überrascht, dass es so gut funktioniert hat“, wunderte sich die 26-Jährige, bei der sonntags normalerweise ein lockerer längerer Trainingslauf angesagt ist: „Mein Trainer Martin Frank hat gesagt, ich soll es wie einen Trainingslauf angehen, nur einfach ein bisschen schneller als sonst.“

Wann haben Sie sich entschieden, in Esslingen zu starten?

Ich bin seit Anfang Mai wieder in Esslingen. Mitglied beim TV Zell bin ich aber schon seit einem Jahr. Mein Freund Marc hat hier ja schon im vergangenen Jahr gewonnen, da hat er mich überredet, dieses Jahr zu starten. Beim Lauf hat es einfach gut gepasst, und ich bin sehr zufrieden – auch mit meiner Zeit.

Eigentlich sind Sie doch eher auf die Mittelstrecken spezialisiert.

Ja, eigentlich laufe ich eher die 1500 und die 800 Meter. Aber sonntags steht normalerweise ein lockerer längerer Lauf auf meinem Trainingsplan. Mein Trainer Martin Frank hat gesagt, ich soll es wie einen Trainingslauf angehen, nur einfach ein bisschen schneller als sonst. Aber dass es so gut klappt, hätte ich nicht gedacht. Das liegt auch an der Betreuung durch meinen Trainer. Ich bin eigentlich keine besonders einfache Persönlichkeit, aber mit Martin klappt alles hervorragend.

Bei welchen Läufen wollen Sie diese Saison noch starten?

Als nächstes starte ich am kommenden Mittwoch beim Internationalen Abendsportfest im hessischen Pfungstadt. Danach steht das Internationale Meeting am 21. Juli im belgischen Heusden an. Da kommt alles, was Rang und Namen hat in der Leichtathletik. Weiter habe ich noch nicht geplant. Eigentlich suche ich ja nach meinem Master in Journalismus und Englisch derzeit nach einem Job.

Gibt es ein Wiedersehen in Esslingen beim EZ-Lauf 2019?

Wenn ich im Lande bin, werde ich ganz sicher laufen. Um zu verzichten, hat es in Esslingen zu viel Spaß gemacht.

Das Interview führte Kerstin Dannath.