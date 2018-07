Anzeige

EsslingenMit einem deutlichen Zuwachs bei den Teilnehmerzahlen im Vergleich zum Vorjahr und einem glücklichen Siegerpärchen ging die 19. Auflage des Eßlinger Zeitung Laufs um den Sport-Flöss-Pokal über die Bühne. Bei den Männern wiederholte Vorjahressieger Marc Steinsberger vom TV Zell seinen Erfolg und verbesserte seine Zeit über die zehn Kilometer von 33:16 auf 33:05 Minuten. Zweiter wurde Jannik Ernst (34:41/Lima-Theater) vor Hazem Alhmad (34:59/Lima/Envie 2018). Steinsbergers Freundin Ashley Deckert war in der Frauenwertung eine Klasse für sich: In 38:25 Minuten setzte sich die für den TV Zell startende US-Amerikanerin durch und verwies Vorjahressiegerin Christine Sigg-Sohn auf den zweiten Platz (40:21 Minuten/Miteinander-Füreinander). Dritte wurde Puseletso Dladla (41:42/Lima-Theater).

Beim Hauptlauf gingen 1328 Athleten auf die Strecke (Vorjahr: 1252), die Finisherquote betrug gut 96 Prozent. Bei den Registrierungen für die KSK-Bambini- und die AOK-Schülerläufe war schon im Vorfeld ein Plus zu verzeichnen. Insgesamt machten sich 2986 Läuferinnen und Läufer auf die Altstadt-Strecke, im Jahr zuvor waren es 2745. „Dass so viele Nachwuchsläufer starten und es Jahr für Jahr mehr werden, freut uns besonders“, sagte der Organisationschef von der TSG Esslingen, Detlef Schnabel. Das bewährte Team hatte in diesem Jahr mit rund 300 Personen 50 Helfer mehr im Einsatz als 2017. Besonders an den Einfallstraßen waren mehr Streckenposten stationiert, die Fahrzeuge schon frühzeitig abfingen.

Den Startschuss zur größten Breitensportveranstaltung im Landkreis gab erstmals EZ-Geschäftsführer Andreas Heinkel. Der die Angelegenheit aber mit viel Gelassenheit anging: „Ich habe das schon bei einigen Veranstaltungen gemacht.“

Das ewige Duell zwischen Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger und Max Pickl vom Schul- und Sportamt der Stadt entschied der OB in 50:16 Minuten ganz klar für sich. Pickl kam erst nach gemütlichen 1:13 Stunden mit einer Französin an der Hand ins Ziel, hatte aber eine gute Entschuldigung: „Ich habe hunderte Kilometer in den Knochen und Oberschenkel aus Beton.“ Er hatte für das Lima-Theater zusammen mit einer zehnköpfigen Delegation aus Esslingens Partnerstadt Vienne einen Staffellauf der besonderen Art absolviert: Insgesamt teilten sich dabei 23 Läufer die 650 Kilometer lange Strecke aus dem französischen Vienne nach Esslingen und waren vier Tage lang nonstop unterwegs.

Die Ankunft in Esslingen erfolgte erst am Freitagnachmittag. Trotz der Strapazen gingen alle 23 Läufer auch beim EZ-Lauf an den Start, wenn auch mit schweren Beinen. „Insofern sehe ich in diesem Jahr das Duell mit dem OB nicht so verbissen“, sagte Pickl. „Ich entscheide, wann ich ihn schlage – vielleicht 2019.“ Sein Kontrahent derweil war höchstzufrieden mit seiner Leistung. „Für die Kürze der Vorbereitung war das in Ordnung“, meinte Zieger. „Die Strecke hat ihre Tücken, aber ich habe mich nicht gequält.“

165 Nachwuchsläufer mehr

Dass es in Esslingen gut um den Läufernachwuchs bestellt ist, bewiesen einmal mehr die Bambini- und Schülerläufe. Insgesamt gingen 1658 Nachwuchsläufer an den Start und damit 165 mehr als im Vorjahr. Bei den Bambini 1 (Jahrgänge 2013 und jünger) siegte bei den Jungen über die 400 Meter lange Strecke Liam Tesfameskel in 1:46 Minuten. Bei den Mädchen hatte Sophie Heilemann (1:48/Tradition-ES*jungfürAlt) die Nase vorne. Im Bambinilauf 2 (Jahrgänge 2011/2012) setzten sich Felix Schwarzer (1:21 Minuten/Silcherschule) und Hanna Eisele (1:27/SC Altbach) durch. Den Lauf der Schülerinnen 1 (Jahrgänge 2009/2010) über 1,2 Kilometer gewann Mel Wolf von der Grundschule Hegensberg-Liebersbronn in 7:11 Minuten, bei den Jungen siegte Marian Pauli (Seewiesenschule Esslingen) nach 6:59 Minuten. Bei den Schülern 2 (Jahrgänge 2007/2008) setzten sich Luka Eisenbarth (6:31/Flammende Herzen) und Hannah Wörner (7:11/Grundschule Zell) durch. Beim Schülerlauf 3 (Jahrgänge 2003 bis 2006) über 2,5 Kilometer waren Ben Gänsler (9:15/Flammende Herzen) und Emma Fischer (10:04/TSG Esslingen) am schnellsten.

In der Teamwertung setzte sich souverän der TV Zell um die Sieger Steinsberger und Deckert durch. Auf dem zweiten Platz landete die erste Mannschaft des Lima-Theaters vor der ersten Mannschaft des EZ-Jubiläumsteams. Die Eßlinger Zeitung hatte zu ihrem 150. Geburtstag eine eigene Jubiläumsmannschaft auf die Strecke geschickt, von denen vier Mannschaften in die Teamwertung einflossen.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) vermeldete 40 Hilfeleistungen im Zielzelt und auf der Strecke. „Das reichte von leichten Blessuren mit Pflaster und Ausruhen bis hin zu insgesamt fünf Transporten wegen Kreislaufproblemen und chirurgischen Verletzungen ins Esslinger Krankenhaus“, sagte Bereitschaftsleiter Markus Oßwald vom DRK Esslingen. Insgesamt waren 70 Rettungskräfte und vier Rettungswagen im Einsatz.

