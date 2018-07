Anzeige

Von Andreas Müller

Trinken (1): Wer gut vorbereitet sein will, muss richtig viel trinken. Nicht direkt vor dem Lauf, sondern am Freitag und am Samstag. Wasser, gerne verdünnt mit einem Saft, ist immer noch das beste Mittel (Mischungsverhältnis zwei Teile Wasser, ein Teil Saft). Gut mit Flüssigkeit versorgt ist der Körper dann, wenn der Urin praktisch keine Gelbfärbung mehr vorweist.

Trinken (2): Am Morgen vor dem Lauf viel zu trinken, empfiehlt sich nicht. Damit wird der Körper unnötig belastet. Der normale Tagesablauf sollte beibehalten werden. Wer zum Frühstück gerne Kaffee trinkt, sollte das ruhig tun. Wer zum Frühstück noch nie ein Müsli gegessen hat, sollte das auch jetzt bleiben lassen. Alkohol am Vorabend ist in Maßen erlaubt. Es gilt: keine Experimente.

Trinken (3): Wer vor dem Lauf noch etwas trinken möchte, kann das gerne tun. Allerdings nicht zu viel: 0,2 Liter sind völlig ausreichend. Wer vor dem Lauf eine Startnummer vorweisen kann, kann sich am Stand von Ensinger Mineralwasser kostenlos bedienen. Allerdings ist Mineralwasser zum Trinken gedacht und nicht dafür, es sich über den Kopf zu kippen. Im Zielbereich stehen auch vor dem Lauf genügend mit Wasser gefüllte Behälter bereit.

Trinken (4): Auf der Strecke gibt es außerdem Wasserstellen. Hier wird für Abkühlung gesorgt. An diesen Stellen kann auch der bei der Startnummernausgabe verteilte Schwamm wertvolle Dienste leisten. Nass unter die Mütze gesteckt, verspricht das Abkühlung.

Trinken (5): Gut versorgt mit Flüssigkeit zu sein gilt auch für die Zuschauer am Streckenrand. Sie stehen oft über Stunden in der prallen Sonne. Auch hier gilt: immer wieder Flüssigkeit nachtanken und einen Sonnenschutz dabei haben, zum Beispiel eine Mütze oder auch einen Schirm.

DRK: Das Deutsche Rote Kreuz ist für den Ernstfall vor Ort mit Ärzten und Sanitätern . Im Einsatz sind außerdem Rettungstransportwagen. Alle Streckenposten der TSG Esslingen sind darüberhinaus mit den entsprechenden Notfall-Telefonnummern ausgestattet.

Fitness: Nur wer sich wirklich fit fühlt und sich den Lauf auch bei hohen Temperaturen zutraut, sollte an den Start gehen. Dass auf den EZ-Lauf gut trainiert wurde, versteht sich von selbst. Wer unterwegs Unwohlsein verspürt, sollte auf jeden Fall abbrechen und sich auf keinen Fall ins Ziel quälen.

Nachmeldungen: Wer sich kurzfristig zur Teilnahme entschließt, kann sich am Samstag zwischen 11 und 14 Uhr in der Esslinger Schelztorhalle nachmelden. Auch am Sonntag ist das möglich. Geöffnet ist am Sonntag ab 8 Uhr. Nachmeldungen werden bis eine Stunde vor Beginn des Laufes noch bearbeitet.