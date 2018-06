Anzeige

EsslingenAuch zur 19. Auflage des Eßlinger Zeitung Laufs um den Sport-Flöss-Pokal wird es in der Vorbereitung wieder Lauftreffs geben, bei denen die Teilnehmer Tipps von Rafael Treite bekommen und so den letzten Schliff für den Lauf am 8. Juli bekommen. Auch besteht dabei die Möglichkeit, die Strecke näher kennenzulernen. Insgesamt wird es fünf Termine geben, immer montagabends, erstmals am 4. Juni.

Schon in den vergangenen beiden Jahren ist dieses Angebot auf eine gute Resonanz gestoßen. Das Trainerteam um Treite wird dabei Tipps etwa zu Vorbereitung oder zum Laufstil der Hobbyläufer geben. Auch werden Fragen zum größten Breitensportereignis im Landkreis Esslingen beantwortet: Wo genau verläuft die Strecke? Was sind die neuralgischen Punkte? Wie schlimm ist die Steigung hoch von der Agnesbrücke auf den Markt tatsächlich, vor allem, wenn es in die letzte Runde geht? Wie sehr spielen die Zuschauer am Straßenrand eine Rolle, verleiten sie dazu, ein zu schnelles Tempo anzuschlagen?

Treite ist ein erfahrener Läufer und Inhaber der Trainer-A-Lizenz. Er betreut schon seit einigen Jahren die Leichtathleten der TSG Esslingen. Je nach Leistungsstand werden an den Lauftreff-Terminen verschiedene Gruppen zusammengestellt. Unterstützung erhält Treite von Läufern der TSG Esslingen.

Die Trainingstermine sind am 4., 18. und 25. Juni sowie am 2. Juli, jeweils ab 18 Uhr. Am 11. Juni, allerdings erst ab 19 Uhr, gibt es einen zusätzlichen Termin, der sich gezielt an Läuferinnen und Läufer des EZ-Jubiläumsteams richtet, aber auch allen anderen Interessierten offen steht. Treffpunkt ist stets an der Ecke Oberer Metzgerbach 30 / Vogelsangstraße 2 am Eingang des Gebäudes der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen.