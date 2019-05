EsslingenDem Laufen werden vielfältige positive Auswirkungen auf Körper und Geist zugeschrieben. Die Leistungsfähigkeit werde gesteigert, der Schlaf besser, das Immunsystem gestärkt, es kann den Stresspegel senken, der Kopf wird frei. Der laufende Mensch fühle sich gesünder und vitaler – und sei glücklicher, heißt es. Kein Wunder also, dass sich der Eßlinger Zeitung Lauf als größte Breitensportveranstaltung im Landkreis etabliert hat. Seit 20 Jahren mit an Bord: Sport Flöss als Hauptsponsor. Dies ist Anlass, das Laufen und den EZ-Lauf mit einer ganz besonderen Veranstaltung in den Fokus zu rücken: Zum ersten Mal wird es am Samstag, 1. Juni, einen Esslinger Lauftag geben. Von 10 bis 18 Uhr wird es bei Flöss im Oberen Metzgerbach vielfältige Beratungsangebote, Testläufe, Rabattaktionen und Möglichkeiten zur EZ-Lauf-Anmeldung geben.

„Wir wollen den Spaß am Laufen vermitteln“, sagt Fatih Fidan, Mitglied der Geschäftsleitung bei Sport Flöss. Die richtige Ausrüstung ist dabei entscheidend. Um beispielsweise den passenden Schuh zu finden, besteht bei Flöss die Möglichkeit, über eine 3-D-Fußvermessung den besten Zuschnitt zu ermitteln. Mit Adidas, Asics, On und Brooks sind am 1. Juni namhafte Schuhhersteller vor Ort, die individuell beraten. Bei Testläufen durch die Stadt mit Starts um 10.30 und 12 Uhr können die Schuhe gleich ausprobiert werden. Beim „Maker Lab“ von Adidas wird zudem vermittelt, aus welchen Komponenten sich ein Laufschuh zusammensetzt. Die Firma Polar stellt ihre GPS-Multifunktionsuhren vor, die dem Läufer umfassende Informationen über den eigenen Körper und die Strecke liefern. Bauerfeind stellt wiederum sportunterstützende Bandagen vor. Und Sidas berät über Einlegesohlen, die individuell anpassbar sind. Auf Laufschuhe, -bekleidung und -zubehör gewährt Flöss am Samstag Rabatte von bis zu 50 Prozent.

Beim Lauftag besteht zudem die Möglichkeit, sich für den EZ-Lauf anzumelden: entweder direkt über die Dateneingabe am Tablet oder als Mitglied des Teams, das die Eßlinger Zeitung auf die Strecke schickt und für das die Läufer verschiedene Vergünstigungen wie die Übernahme der Startgebühren bekommen.hin