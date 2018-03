Anzeige

EsslingenSeit wenigen Tagen läuft die Anmeldung für die 19. Ausgabe des Eßlinger Zeitung Laufs um den Sport-Flöss-Pokal, und schon etliche Läuferinnen und Läufer haben die Chance genutzt. Auch die Möglichkeit, dass EZ-Abonnenten zum 150-jährigen Bestehen der Eßlinger Zeitung in einer eigenen Mannschaft laufen und dabei in den Genuss diverser Vorteile kommen, findet Anklang. Noch sind einige Plätze in dem 150-köpfigen EZ-Jubiläumsteam frei. Es lohnt sich, rasch zuzugreifen.

Am 8. Juli findet der Eßlinger Zeitung Lauf im Rahmen des Bürgerfests statt. In Verbindung mit dem runden Geburtstag wird die EZ erstmals eine Abonnenten-Mannschaft auf die Zehn-Kilometer-Strecke des Hauptlaufs schicken. Bewerbungen sind unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf auf einem eigenen Formular möglich. Die ersten 150 Läufer, die sich dort anmelden, sind Teil des Teams. In diesem Fall werden sie separat in einer E-Mail informiert. Voraussetzung: Die Läufer müssen EZ-Abonnenten sein (beziehungsweise im Haushalt eines Abonnenten leben) und sie müssen am Nachmittag des 7. Juli für ein Teamfoto zur Verfügung stehen.

Auf Mitglieder der EZ-Jubiläumsmannschaft warten Vergünstigungen und besondere Angebote. So übernimmt die EZ die Startgebühr. Die 150 Läufer erhalten zudem jeweils ein Laufshirt in EZ-Rot und mit Jubiläumsaufdruck, zudem eine Trinkflasche von den Stadtwerken Esslingen. Und die Teammitglieder bekommen eine spezielle Betreuung: Im Vorfeld des Laufs wird am 11. Juni unter Anleitung von Rafael Treite abends trainiert; die AOK gibt in einer gesonderten Abendveranstaltung Ernährungstipps, die beim Sportler die entsprechenden Voraussetzungen für den Lauf schaffen. Und schließlich verspricht das Laufen in Gemeinschaft einen zusätzlichen Motivationsschub, macht dies doch noch einmal mehr Spaß als als Solist unterwegs zu sein. Zur Stärkung am Lauftag erhalten die Läufer des Jubiläumsteams von der TSG Esslingen zudem Gutscheine für je eine Wurst und ein Getränk.

Der lange Lauftag beginnt am 8. Juli um 9 Uhr, nach den vier KSK-Bambiniläufen folgen drei AOK-Schülerläufe, bevor um 11 Uhr der Startschuss für den Hauptlauf fällt. Die ersten 250 Läufer, die sich außerhalb des EZ-Teams anmelden, erhalten ein kostenloses Funktions-T-Shirt. Die Online-Anmeldung läuft bis zum 19. Juni, für EZ-Abonnenten gibt es bis zu diesem Zeitpunkt eine ermäßigte Startgebühr. Für Spätentschlossene gibt es die Möglichkeit der Nachmeldung: am 7. Juli zwischen 11 und 14 Uhr, am 8. Juli ab 8 Uhr bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufs. Zum Wohlfühlprogramm beim EZ-Lauf gehört das Massageangebot des Esslinger Physiocentrums Rath und Neigenfind. Am Lauftag selbst kann dieser Service schon vor dem Start ab 9 Uhr in der Schelztorhalle in Anspruch genommen werden.

www.esslinger-zeitung.de