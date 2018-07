Anzeige

Die Vorhersage für den Lauf am Sonntag fällt günstig aus: Trocken und sommerlich warm. Bei vorhergesagten 28 Grad sollten jedoch nur diejenigen an den Start gehen, die sich wirklich fit fühlen. Hier gibt es Tipps, was man bei der Hitze beachten sollte. Alle weiteren wichtigen Infos zum Lauf hier im Überblick.

Nachmeldungen: Der Trend der vergangenen Jahre ist bundesweit eindeutig: Immer mehr Läufer entschließen sich erst im letzten Moment zu einer Teilnahme. Beim EZ-Lauf geht das ganz einfach. Am Samstag sind die Nachmeldeschalter in der Esslinger Schelztorhalle von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Am Sonntag werden die Türen um 8 Uhr aufgemacht, Nachmeldungen sind dann noch bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufes möglich. Nicht vergessen: Neben der Startgebühr muss für den Zeitmesschip eine Pfandgebühr von 25 Euro hinterlegt werden, dazu kommen vier Euro Leihgebühr. Wer den Chip nach dem Lauf bis spätestens 15 Uhr zurückbringt, erhält die Pfandgebühr zurück. Nicht zurückgegebene Chips gelten als gekauft und können dann überall dort eingesetzt werden, wo das Zeitmesssystem von Mikatiming verwendet wird.

Berichterstattung: Neben der Berichterstattung in der Eßlinger Zeitung in der Montagausgabe gibt es dieses Jahr auch die Möglichkeit das Geschehen im Liveblog (siehe unten) zu verfolgen. Im Laufe des Tages veröffentlicht die EZ Dutzende von Fotos von allen Läufen und wird zeitnah die Ergebnisse ins Netz stellen. Auf Instagram werden Fotos des Laufes unter dem Hashtag #ezlauf gezeigt.

Strecke: Alle sieben Läufe führen mitten durch die Esslinger Altstadt. Und wo geht es ganz genau entlang? Dazu gibt es hier eine Karte und ein Video, das die Strecke im Zeitraffer zeigt.

Neu! Gutscheine für die Sieger der einzelnen Altersgruppen werden nicht mehr vor Ort ausgegeben sondern an die Läufer versendet. Bitte dazu hier den Gutschein anfordern.

Liveblog