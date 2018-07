Anzeige

Esslingen (rab) - Auch in diesem Jahr war der EZ-Lauf wieder ein voller Erfolg: 888 Männer und 391 Frauen sind beim Hauptlauf über die Ziellienie gerannt. Dazu kamen noch Hunderte von Schülern und Bambinis. Die Ergebnisse der Läufe und Fotos und Videos gibt es hier.

In diesem Jahr hat die EZ alle Wettkämpfe des Eßlinger Zeitung Lauf in einem Liveblog (siehe unten) verfolgt, in dem Texte, Fotos und kurze Videos gezeigt werden. Am Abend wird das Lauf-Event hier zusammengefasst. Bei Instagram gibt es weitere Fotos und Videos unter dem Hashtag #ezlauf zu sehen.

Hier finden Sie weitere Impressionen des Tages in unseren Bildergalerien.

+++ Gutscheine für die Sieger der einzelnen Altersgruppen werden nicht mehr vor Ort ausgegeben sondern an die Läufer versendet. Bitte dazu hier den Gutschein anfordern. +++

Liveblog